Власти Грузии опубликовали кадры с Саакашвили в больнице

Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеоматериал размещения заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу, на кадрах видно, что правоохранители его силой вывели из автомобиля, после чего он физически оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.

Саакашвили был переведен из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья после длительной голодовки. Его адвокаты сообщают, что политика обманули, пообещав перевести из Рустави в гражданскую клинику столицы. Это вызвало недовольство бывшего президента.

«Исходя из высокого общественного интереса, публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование», — сказано в заявлении службы.