Лукашенко грозит Европе перекрыть транзит газа



Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по газопроводу Ямал–Европа.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад»,— сказал Лукашенко на совещании с правительством страны, передает БелТА.

В качествве ответа, по словам президента Беларуси, его страна может закрыться для транзита. «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем»,— добавил Александр Лукашенко.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз расширит санкции против Беларуси на следующей неделе. Глава ЕК также сказала, что, насколько ей известно, США также подготовили санкции против Беларуси, которые вступят в силу в начале декабря.

На границе Беларуси и ряда стран Евросоюза возник миграционный кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов из государств третьего мира. 8 ноября ситуация обострилась: несколько тыс. мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Двум группам удалось прорваться в Польшу, но их позже задержали.