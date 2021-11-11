США следят за ростом случаев коронавируса на Южном Кавказе

США внимательно отслеживают тенденцию вспышки COVID-19 в регионе Южного Кавказа, сказала в беседе с вашингтонским корреспондентом TURAN координатор Госдепартамента США по глобальному реагированию на COVID-19 Гейл Смит.

Все три страны Южного Кавказа — Азербайджан, Армения, Грузия — а также Россия и еще 75 стран включены в 4-й уровень CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний). Это список очень высокого уровня COVID-19, передает «Туран».

Днем ранее страны Южного Кавказа отсутствовали в этом списке, во время виртуальной конференции по COVID-19, которую провел госсекретарь Энтони Блинкен.

В своей речи Блинкен призвал коллег поддержать США, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин во всем мире и положить конец пандемии.

Выступая перед журналистами после министерской встречи, координатор Смит сказала, что Госдепартамент планирует провести еще один раунд с участием министров иностранных дел перед глобальным президентским саммитом, о котором президент Байден объявил в сентябре.

Отвечая на вопрос Turan, будет ли Южный Кавказ приглашен на следующую встречу министров, Смит сказала, что «это будет сделано однозначно». Она также отметила большую роль, которую могут сыграть в этом вопросе гражданские общества.

«Мы регулярно взаимодействуем с представителями гражданского общества во всем мире через наши посольства, и мы намерены продолжать делать это, потому что не сможем добиться успеха без них», — добавила она.