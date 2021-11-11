Госдеп США советует России не повторять «ошибку 2014 года»



России не стоит повторять «ошибку 2014 года» и нападать на Украину, прикрываясь заявлениями о провокации, США и их союзники внимательно следят за ситуацией. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Украинский министр прибыл в Вашингтон, где провел ряд встреч с американскими чиновниками, включая Блинкена. Соответственно после встречи двух министров последовал совместный брифинг, где глава американского Госдепа уже традиционно надавал обещаний Кулебе.

Выступление охватило несколько тем, но основной была Россия и ее действия, направленные против Украины. Глава Госдепа первым делом предупредил Россию о последствиях нападения на Украину, заявив, что так как «было в 2014 году» уже не получится. При этом как получится, он не рассказал.

Блинкен подчеркнул, что в 2014 году Россия вторглась на территорию Украины, прикрываясь ложью о провокации, в настоящее же время все провокации исходят от Москвы, а Киев в это время сдерживается. За что и похвалил довольного Кулебу.

По его словам, Россия продолжает концентрировать силы на границе Украины с целью нападения. Американский министр пообещал и дальше выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, внимательно следить за этим регионом и вести консультации с союзниками и партнерами.