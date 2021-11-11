Израиль первым в мире проведет национальные учения по борьбе с распространением COVID

Израиль первым в мире проведет национальные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет РБК со ссылкой на сообщение канцелярии израильского премьера, целью учений станет проверка готовности к потенциальной вспышке нового штамма SARS-CoV-2.

Учения намечены на 11 ноября, они пройдут в формате «военной игры» с целью отработки национального решения проблемы нового штамма «омега», сказано в правительственном сообщении.

Учения будут проводиться в Иерусалиме, в них задействуют глав государственных министерств, представителей профессиональных организаций и военных.