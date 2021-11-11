Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Беларусь

Турция отвергает обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Беларусь, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре своему польскому коллеге Збигневу Рау, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

«Главы МИД Турции и Польши провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с незаконной миграцией на польско-белорусской границе. Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», — сообщил источник.

Чавушоглу предложил Польше направить в Турцию техническую комиссию для проведения инспекции в рамках кризиса с мигрантами.