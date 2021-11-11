Польша договорилась с Турцией противостоять «гибридным атакам» Лукашенко

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились о сотрудничестве по предотвращению использования Белоруссией мигрантов в качестве гибридного оружия. Заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте польского МИДа.

Польша и Турция как союзники по НАТО будут работать вместе, чтобы противостоять «использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной атаки против соседей», говорится в сообщении.

В польском министерстве иностранных дел указали, что инициатором телефонного разговора выступила турецкая сторона.