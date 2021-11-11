ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и призвал остановить голодовку

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и потребовал от него прекратить голодовку. Об этом Брегадзе написал на своей странице в Facebook, показав письмо от ЕСПЧ.

В письме говорится, что представители Саакашвили 10 ноября обратились в Страсбургский суд для перевода экс-президента из тюремной больницы из-за опасений за его здоровье и безопасность. Сообщается, что суд не удовлетворил указанное требование представителей политика и вместо перевода в гражданскую клинику призвал Саакашвили прекратить голодовку.

Министр сообщил, что ЕСПЧ призвал правительство Грузии сообщить о состоянии здоровья экс-президента.