Байрамов: Армения пытается помешать и политизировать миссию ЮНЕСКО

Азербайджан и ЮНЕСКО активно ведут диалог для организации технической миссии на освобожденные территории.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на дебатах по общей политике на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Азербайджан хочет сотрудничать с ЮНЕСКО в процессе постконфликтной реабилитации. В течение месяцев после окончания конфликта Азербайджан и ЮНЕСКО активно ведут диалог с целью организации технической миссии на освобожденные территории. Стороны достигли соглашения по ряду сложных технических, юридических и политических вопросов, которые обеспечат эффективность и независимость миссии»,- сказал Байрамов (цитата по Trend).

Как отметил глава МИД, оценка беспрецедентного ущерба культурному наследию Азербайджана является приоритетом для правительства.

«Мы готовы принять независимую техническую миссию как можно скорее. К сожалению, Армения пытается помешать и политизировать миссию, что подрывает ее успешное выполнение. Армения не должна вмешиваться в этот процесс и должна положить конец эксплуатации организации в своих политических целях», — добавил Байрамов.