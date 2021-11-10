YouTube отказывается от показа числа дизлайков

Видеохостинг YouTube объявил в своем блоге, что больше не будет показывать количество отметок «не нравится» под видеороликами.

Как сообщается, теперь число дизлайков сможет видеть только автор видео.

В публикации отмечается, что кнопка «не нравится» при этом сохранится.

В YouTube рассчитывают, что такая мера поможет «защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чем-то произведении».

В компании отметили, что желают создать инклюзивную и уважительную среду, где у людей «есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы». Там также подчеркнули, что работа в этом направлении продолжится.