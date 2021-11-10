В Чили депутат выступил с почти 15-часовой речью

В Чили депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо выступал с речью относительно импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры почти 15 часов, чтобы дождаться своего соратника, который опаздывал на заседание. Об этом 10 ноября сообщает «Гордон» со ссылкой на Il Post.

Наранхо зачитал 1300-страничный отчет, призывающий к смещению президента страны, в общей сложности его выступление продлилось 14 часов 56 минут.

Цель депутата заключалась в том, чтобы выиграть время, которое позволит конгрессмену Джорджо Джексону прибыть в зал суда. Сенатор находился на карантине из-за COVID-19 и не мог вовремя явиться на заседание нижней палаты парламента.

Присутствие Джексона гарантировало бы оппозиции необходимое число голосов для голосования по импичменту.

Инициатива Наранхо увенчалась успехом: импичмент президента Чили был одобрен 78 голосами.