Компьютер Apple-1 ушел с молотка за 400 тысяч долларов

Один из 200 компьютеров модели Apple-1 был продан на аукционе в Калифорнии за 400 тысяч долларов. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на France-Presse.

Отмечается, что компьютеры указанной модели лично собирали в 1976 году основатели Apple Стив Возняк и Стив Джобс. На данный момент проданы 175 единиц Apple-1. Всего в мире около 20 экземпляров техники сохранились в рабочем состоянии.

На сайте аукциона указано, что системный блок выполнен из древесины акации коа, произрастающей на Гавайях. К нему прилагался монитор Panasonic 1986 года, руководство пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

Лот находился в собственности двух человек. Его первым владельцем был американский профессор, который в 1977 году продал компьютер одному из своих студентов за 650 долларов.