Турецкий парламент продлил полномочия своих военных в Центре мониторинга в Азербайджане

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане.

Законопроект за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был утвержден во вторник, 9 ноября, на пленарном заседании парламента, уточняет «Анадолу».

Таким образом, с 17 ноября 2021 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год.

Предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан было одобрено на пленарном заседании парламента Турции 17 ноября 2020 года.

Парламент разрешил отправку военных в Азербайджан сроком на один год для выполнения обязательств, вытекающих из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Турцией и Азербайджаном, с целью установления режима прекращения огня, предотвращения нарушений, обеспечения мира и стабильности в регионе и выполнения миссии Совместного центра по контролю за прекращением огня.