Эрдоган осудил теракт против иракского премьера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, назвав случившееся терактом.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что турецкий лидер направил послание в адрес премьер-министра Ирака.

В послании, начинающемся словами: «Уважаемый премьер-министр, дорогой брат», говорится: «С глубоким сожалением воспринял весть о террористическом нападении на резиденцию в Багдаде. Самым решительным образом осуждаю это подлую атаку. Турецкая Республика полна решимости и впредь оказывать поддержку Ираку в его непрекращающейся борьбе с проявлениями терроризма. Анкара продолжит поддержку соседней стране в справедливой борьбе. Выражаю искренню солидарность, желаю здоровья, счастья и благополучия дружественному и братскому народу Ирака».

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) совершено в ночь на воскресенье 7 ноября в Багдаде, напоминает «Анадолу».