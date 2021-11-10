Российские корабли ведут в Черном море наблюдение за американскими

Корабли Черноморского флота России следят за действиями ВМС США в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен», которые с 30 октября выполняют плановые задачи в юго-восточной части Черного моря, отслеживают действия американских ВМС в регионе, прибывшие для проведения внепланового многонационального учения.

В сообщении министерства говорится, что в 08.56 мск среды (9.56 – бак.вр.) эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США вышел из грузинского порта Батуми. Штабной корабль Mount Whitney ВМС США в 09.20 мск (10.20 – бак.вр.) покинул Батуми. При этом танкер John Lenthall американских ВМС находится в юго-западной части Черного моря.

Шаги ВМС США, предпринимаемые в акватории Черного моря, подтверждают истинную цель внеплановых учений: освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины на случай, если Киевом будет подготовит силовое решение, заявили в Минобороны.