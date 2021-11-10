Эрдоган направил президенту Алиеву поздравления

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы. Информацию распространяет пресс-служба президента Азербайджана.

В письме говорится:

От имени турецкого народа и от себя лично искренне поздравляю всех азербайджанских братьев и сестер во главе с Вашим превосходительством с Днем Победы родного Азербайджана.

Рад стремительному благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, ликвидации за короткое время последствий оккупации. Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель будет постоянной и впредь.

Декларацией, подписанной нами в культурной столице Азербайджана — Шуше, освобожденной от оккупации 8 ноября прошлого года, мы вывели наши отношения на союзнический уровень, что является историческим шагом для наших стран. Нет сомнений, что наше единство и дальше будет развиваться во всех сферах под лозунгом «Одна нация, два государства».

Желаю упокоения душ наших погибших братьев, выражаю благодарность нашим гази, открывшим путь к победе.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству мои наилучшие пожелания здоровья и счастья, народу родного Азербайджана – благополучия и процветания.