МИД России о позиции Грузии в связи с «платформой шести»



Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало позицию Грузии в связи с «платформой шести».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на сегодняшнем брифинге, что ее страна поддерживает «платформу шести», передает АПА.

«Конечно, мы полагаем, что пришло время перевести планы по запуску этого формата в практическое русло. Что касается позиции Грузии, то мы слышим из Тбилиси противоречивые заявления на счет участия в этом консультативном механизме. Это позиция суверенной страны. Мы считаем, что формат сотрудничества «3+3» отвечает интересам всех государств региона», — подчеркнула представитель МИД России.