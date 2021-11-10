В ЕС призвали усилить санкционное давление на официальный Минск



ЕС должен усилить санкционное давление на белорусский режим, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Важно принять очень конкретные и эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима, мы уже принимали меры против него, но вероятно, мы даже должны усилить уровень санкционного давления», — сказал Мишель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

В понедельник госпогранкомитет Беларуси сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Беларуси с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.