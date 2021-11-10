Тайвань предупредил о возможной блокаде со стороны Китая



Министерство обороны Тайваня предупредило, что КНР может заблокировать все ключевые порты и аэропорты острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оборонного ведомства Тайваня.

«В настоящее время армия Китая может осуществить локальную блокаду против всех наших ключевых портов и аэропортов, а затем и все зарубежные рейсы. Также они могут перерезать все наши воздушные и морские пути коммуникации и остановить военную и логистическую поддержку извне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью Китая является изменение статуса-кво и достижение захвата острова без боевых действий.

По словам главы оборонного ведомства, Тайвань постарается сделать вторжение как можно более болезненным для самого Китая. В частности, это предполагает точные удары дальнобойных ракет по целям в КНР, а также установку минных полей на своей территории.