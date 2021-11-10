В Тбилиси задержали около полусотни сторонников Саакашвили



Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

«Там, где участники акции перешли границу законного права выражения слова, а также попытались блокировать входы административных зданий, ввиду административного правонарушения полиция задержала 46 человек», — сообщил Сирадзе, добавив, что часть из них задержана за «неподчинение требованиям патрульной полиции и хулиганство».

Министерство внутренних дел Грузии в своем заявлении призвало протестующих и политических лидеров уважать конституцию, деятельность правоохранительных органов, не выходить за рамки закона, установленного мирным собранием, подчиняться требованиям полиции и поддерживать общественный порядок.

