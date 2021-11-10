США призвали власти Грузии оказать Саакашвили медицинскую помощь

Власти Грузии должны немедленно предоставить находящемуся под стражей бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили всю необходимую медицинскую помощь. Такое мнение выразил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Мы призываем правительство Грузии немедленно предпринять шаги, чтобы неотложные потребности господина Саакашвили в психологической и медицинской помощи были удовлетворены», — сказал он.

Прайс добавил, что информация, озвученная адвокатом Саакашвили, «вызывает обеспокоенность относительно условий его содержания под стражей» и отметил, что США «призывают правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо, с достоинством и в соответствии с международными стандартами и грузинскими законами».