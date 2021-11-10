Делегация ПА ОБСЕ обсудила с Эрдоганом армяно-азербайджанские и армяно-турецкие отношения

9 ноября делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) провела в Анкаре встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Как сообщил АПА вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, в центре внимания встречи были проблемы миграции беженцев и нелегальной миграции, с которыми Турция столкнулась в последние годы, борьба с терроризмом, двойные стандарты и селективные подходы, исламофобия и другие угрозы.

Было отмечено, что 4,5 миллиона беженцев и мигрантов из Сирии и других стран не получили обещанной поддержки от Европейского Союза и других международных организаций, в то время как Турция потратила 40 миллиардов долларов за последние 10 лет. Турция не может справиться с таким тяжелым бременем в одиночку, и соответствующие международные организации и страны должны помочь официальной Анкаре в решении этой проблемы.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность восстановления территориальной целостности Азербайджана после Второй Карабахской войны, создания новых возможностей для мира и стабильности в регионе, нормализации Арменией отношений с Турцией и Азербайджаном на основе нынешних реалий. Была отмечена важность сотрудничества ПА ОБСЕ и Турции по самым разным темам, решения различных подходов в рамках диалога и взаимопонимания.

A. Гулиев отметил, что в соответствии с программой визита продолжаются встречи с официальными лицами Турции и международных организаций.