Шойгу заявил о разработке С-550

В России разработали новую зенитную ракетную систему, получившую название С-550. Министр обороны Сергей Шойгу впервые упомянул эту систему 9 ноября на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России в Москве.

Шойгу сообщил, что 1-3 ноября президент России Владимир Путин провел серию совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий. «Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», — сказал министр.

Характеристики системы С-550 неизвестны. Ранее российские военные об этой ЗРС не говорили, отмечает «Медуза».

