Лавров обсудил с представителем Святого Престола ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Москве с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером усилия российской стороны по созданию мира на Южном Кавказе.

«Подробно говорили об усилиях, которые предпринимает Российская Федерация по поддержанию режима прекращения огня в Карабахе и по организации процессов, которые должны укрепить доверие и создать условия для полноценного экономического и иного сотрудничества на Южном Кавказе», — заявил глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров в российской столице. Его слова приводит «Москва-Баку».