Иран не намерен принять Парижское соглашение по климату



Иран не примет обязательства по Парижскому соглашению по климату, поскольку санкции со стороны США не дают этой стране выполнять соответствующие обязательства. Об этом во вторник заявил вице-президент Ирана, глава Организации по сохранению окружающей среды Али Саладжеге на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

«Если Иран станет полноправным членом Парижского соглашения, когда в отношении страны действуют односторонние санкции [США], как правительство сможет выполнять соответствующие обязательства, когда она не может получать никакую помощь от международного сообщества? Этот вопрос все еще остается без ответа», — сказал он.

Иран подписал Парижское соглашение по климату в 2016 году. Однако после этого ратификация соглашения была заблокирована Советом стражей конституции Ирана.

В работе COP26 принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.