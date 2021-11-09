Премьер Польши Моравецкий назвал ситуацию на границей войной «нового типа»



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе – это часть более крупной «скоординированной атаки», войны «нового типа».

«Мы убеждены в том, что операции на восточной границе Польши, которые имеют место, являются частью более крупной операции, очень скоординированной атаки, которая носит характер войны нового типа… Применяется оружие, известное в прошлых войнах, но в этом случае крайне эффективное. Советы были мастерами в этом, а сейчас это россияне… Это дезинформация», — сказал Моравецкий на внеочередном заседании в сейме Польши.