ЕС запустил новый сайт для организаций гражданского общества, медиа и молодежи

На новом сайте euneighbourseast.eu собрана вся информация о сотрудничестве между
Европейским союзом и шестью странами Восточного партнерства – Азербайджаном,
Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.
Здесь можно найти последние новости, статьи и практическую информацию о
проектах, финансируемых ЕС. Сайт доступен на восьми языках – азербайджанском,
армянском, белорусском, грузинском, румынском и украинском, английском и
русском. Редакционная команда EU NEIGHBOURS east ежедневно мониторит более
сотни сайтов и платформ проектов ЕС, пишет и рассылает свежие новости подписчикам
в режиме реального времени.
Кроме новостей на сайте ежедневно появляются обновления о различных
возможностях (грантах, стипендиях, семинарах, конкурсах, тренингах и т. д.), которые
предоставляются программами и проектами Европейского союза и его
представительствами в странах Восточного партнерства. Все материалы можно
отфильтровать по странам и темам.
Практические статьи в рубрике «Факты» помогут понять, как работают программы ЕС и
как воспользоваться их возможностями, например подать заявку на получение гранта
или стипендии. Конкретные примеры можно найти в рубрике «Истории»!
Нужную информацию на сайте легко найти с помощью фильтров по странам, темам
или даже конкретным программам. Сайт также подключен к постоянно обновляемой
базе данных, где собраны ВСЕ проекты ЕС, реализуемые в странах Восточного
партнерства. Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы ничего не пропустить. Вы
можете настроить рассылку под себя – выбрать тип контента, страну и язык.