ЕС запустил новый сайт для организаций гражданского общества, медиа и молодежи

На новом сайте euneighbourseast.eu собрана вся информация о сотрудничестве между

Европейским союзом и шестью странами Восточного партнерства – Азербайджаном,

Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.

Здесь можно найти последние новости, статьи и практическую информацию о

проектах, финансируемых ЕС. Сайт доступен на восьми языках – азербайджанском,

армянском, белорусском, грузинском, румынском и украинском, английском и

русском. Редакционная команда EU NEIGHBOURS east ежедневно мониторит более

сотни сайтов и платформ проектов ЕС, пишет и рассылает свежие новости подписчикам

в режиме реального времени.

Кроме новостей на сайте ежедневно появляются обновления о различных

возможностях (грантах, стипендиях, семинарах, конкурсах, тренингах и т. д.), которые

предоставляются программами и проектами Европейского союза и его

представительствами в странах Восточного партнерства. Все материалы можно

отфильтровать по странам и темам.

Практические статьи в рубрике «Факты» помогут понять, как работают программы ЕС и

как воспользоваться их возможностями, например подать заявку на получение гранта

или стипендии. Конкретные примеры можно найти в рубрике «Истории»!

Нужную информацию на сайте легко найти с помощью фильтров по странам, темам

или даже конкретным программам. Сайт также подключен к постоянно обновляемой

базе данных, где собраны ВСЕ проекты ЕС, реализуемые в странах Восточного

партнерства. Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы ничего не пропустить. Вы

можете настроить рассылку под себя – выбрать тип контента, страну и язык.