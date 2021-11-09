СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко переправлять мигрантов с Ближнего Востока в ЕС



Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган помогают президенту Беларуси Александру Лукашенко с доставкой мигрантов с Ближнего Востока к границам стран Европейского союза. В этом политиков обвинило немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленных сотрудников органов безопасности Германии.

По данным собеседников издания, Лукашенко намеренно привозит мигрантов в Беларусь, чтобы затем переправлять их в соседние Литву и Польшу. Как пишет Bild, зачастую мигрантов заставляют переходить границу ЕС под дулами автоматов.