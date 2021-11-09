Пекин призвал Вашингтон прекратить провокации



Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации.

Об этом заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Мы решительно выступаем против и осуждаем это. Тайвань – это неотъемлемая часть Китая. США грубо вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб территориальному суверенитету Китая и поставили мир и стабильность в Тайваньском проливе под угрозу. Мы призываем США немедленно прекратить свои провокационные действия», — говорится в заявлении ведомства в социальной сети WeChat.

Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США.