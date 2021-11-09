Google поможет найти двойников питомцев на полотнах известных художников

В приложении Google Arts & Culture появилась возможность поиска похожего питомца по тысячам художественных картин.

Фильтр Pet Portraits позволяет сфотографировать собаку, кошку, рыбу, птицу, рептилию, лошадь или кролика, после чего алгоритм компьютерного зрения Google изучит снимок и определит животное. После этого нейросеть просеет десятки тысяч произведений искусства, чтобы найти ту самую картину, на которой найдется наиболее похожий питомец.

Процесс занимает всего несколько секунд, а в качестве бонуса пользователи могут узнать больше о той или иной картине.