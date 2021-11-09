Лавров призвал помнить, «откуда ноги растут» в кризисе на границе Польши и Беларуси

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ситуацию с мигрантами на беларуско-польской границе, заявил, что важно помнить, «откуда ноги растут» в этом вопросе, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят», — сказал Лавров после встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По мнению Лаврова, «ноги растут» из политики, которую западные страны проводят в отношении Ближнего Востока и севера Африки, «пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам».

Министр иностранных дел также призвал страны Евросоюза избегать двойных подходов в миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей и Литвой и призвал ЕС помочь Беларусии в ситуации с мигрантами, как до этого он помогал Турции.