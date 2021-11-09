Президент Польши обвинил беларуские власти в «штурме границы»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что беларуские власти организовали штурм общей границы мигрантами. Об этом глава государства сказал по итогам совещания в Бюро национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Польский лидер назвал происходящее на беларуско-польской границе «гибридной акцией», которая проводится Минском против Варшавы и стран Европейского союза.

«Эти группы мигрантов, которые вчера шли в сторону польской границы, несколько тысяч человек, судя по видеозаписям, явно направлялись беларускими службами, которые в последний момент повели этих людей с нормальной дороги в лес, чтобы они атаковали польско-беларускую границу там, где нет погранперехода», — заявил Дуда.

Президент также добавил, что обсудил данную ситуацию с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, а также с генеральным секретарем НАТО.

Днем 8 ноября в Беларуси заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Беларуские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что беларуские власти пытаются довести ситуацию на беларуско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Беларусией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

В Кремле ситуацию на границе Беларусии и Польши назвали тревожной.