Акар растрогался, говоря о Валехе Мемиеве

«Во время учений в Турции я разговаривал со старшим лейтенантом Валехом Мемиевым. Сказал, что эти учения важны, но настоящий успех — это освобождение оккупированных земель, это ваша миссия. И он дал слово».

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, пишет АПА.

Во время выступления Х.Акар растрогался, говоря о ранении В.Мемиева во время Отечественной войны:

«Будучи раненым, он сказал в больнице: «Я сдержал свое слово». Это действительно очень памятно для нас».