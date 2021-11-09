Пашинян уволил своего пресс-секретаря

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян освобождена от занимаемой должности.

Cоответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает СпутникАрмения.

Отмечается, что решение было подписано в соответствии с пунктом 10 статьи 9 Закона “О государственной службе”. Мане Геворгян сообщила на своей странице в Facebook, что покинула должность по собственному желанию. Она поблагодарила премьер-министра и аппарат правительства.

Отметим, Мане Геворгян была назначена на эту должность в марте 2020 года.