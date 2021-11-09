В День Победы Ниагарский водопад окрасился в цвета Азербайджанского флага

8 Ноября — в День Победы Ниагарский водопад, расположенный между США и Канадой и являющийся одним из крупнейших в мире водопадов, окрасился в цвета Государственного флага Азербайджана.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в США, на фоне Азербайджанского флага была почтена память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель, музыканты Ризван Алиев и Роя Алиева исполнили национальные песни.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки Хазар Ибрагим, сотрудники посольства и представители общин, проживающих в США.