Генпродюсер НТВ: Хочу открытия рейса Москва-Физули и стать первым пассажиром этого рейса

«Сегодня невероятный день и грандиозная дата. Эта дата навсегда останется в наших сердцах. Потому что мы долгие десятилетия мечтали о том, что произошло год назад».

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщил главный продюсер российского канала НТВ Тимур Вайнштейн, принимавший участие в мероприятии, посвященном 8 ноября — Дню Победы, в посольстве Азербайджана в России.

Он сказал, что хотел бы посетить Карабах: «Сегодня на мероприятии я беседовал с дальним родственником. Он родственник моей бабушки Товуз ханум из села Дюдюкчу Физулинского района. Мы поделились чувствами в связи с сегодняшней историей. Я сказал, что жду открытия авиарейса Москва-Физули. Хочу стать первым пассажиром этого рейса, хочу поехать в Карабах, посетить эти земли. Потому что наши взрослые ушли из жизни, к сожалению, не увидели этого дня. Мне кажется, что через нас ушедшие из жизни смогут ощутить чувство радости и счастья от возвращения на родную землю. Поэтому я искренне поздравляю всех с Победой».