Цена биткоина снова обновила исторический максимум

Цена биткоина второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Ранее ночью цена биткоина перешагнула отметку в 67 тысяч долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5% — до 68,4 тысячи долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,93% — до 68,4 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена биткоина вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальной отметкой являлся уровень в 64,85 тысячи долларов, достигнутый в апреле.