Беларусь отказалась продавать Украине электроэнергию

Беларусь отказалась продавать электроэнергию Украине, с ноября поставки «Белэнерго» на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Об этом пишет «Экономическая правда».

По данным издания, соответствующее письмо от компании «Белэнерго» получили участники энергетического рынка. В частности, фото документа за подписью гендиректора компании Павла Дрозда на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

В письме, датированном понедельником, 8 ноября, также отмечается, что заключение новых рамочных контрактов не планируется, также компания благодарит украинских партнеров «за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии».

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко в беседе с изданием уточнил, что «решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину».