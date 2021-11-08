Белый дом: директор ЦРУ ездил в Москву по указанию Байдена

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс по указанию американского лидера Джо Байдена 2 и 3 ноября посетил Москву, где обсудил с представителями российского руководства двусторонние вопросы. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос ТАСС.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по просьбе президента возглавил делегацию американских должностных лиц высокого ранга, которая отправилась в Москву 2 и 3 ноября <…>. Они встретились с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов в рамках двусторонних отношений», — отметила она.

«У меня для вас ничего, кроме этого, нет», — заключила Жан-Пьер.