США выплатят $10 млн за сведения о ключевых лицах в хакерской группировке REvil

Власти США готовы выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в хакерской группировке REvil, также известной как Sodinokibi. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник американским внешнеполитическим ведомством, пишет ТАСС.

В документе уточняется, что «Госдепартамент предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит установить местоположение любых лиц, являющихся руководителями» Sodinokibi. Кроме того, ведомство готово выплатить «до $5 млн за сведения, которые позволят арестовать и (или) предъявить обвинения в любой стране каким-либо лицам, вступившим в сговор с целью участия или попытки участия» в применении вирусов-вымогателей Sodinokibi.

В Госдепартаменте полагают, что REvil несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей в отношении компании Kaseya, выпускающей программное обеспечение, а также мясоперерабатывающей фирмы JBS. Власти США ранее утверждали, что REvil, вероятно, базируется в России.

На прошлой неделе американское дипведомство заявило, что Вашингтон готов выплатить до $10 млн за информацию, которая позволит раскрыть личности руководителей хакерской группировки DarkSide.