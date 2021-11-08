Украина передала Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу

МИД Украины передал официальную ноту МИД Грузии по поводу перевода экс-президента Грузии в больницу глданской тюрьмы без согласования с Киевом, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Информацию о перевозе заключенного Саакашвили из Руставской тюрьмы №12 в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 распространила Специальная пенитенциарная служба. Как отмечается в заявлении, сделано это «во избежание ухудшения состояния здоровья заключенного и в связи с возросшей опасностью».

«Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны», — говорится в заявлении.

МИД Украины призывает грузинскую сторону безотлагательно перевести Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

«Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу», — подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что дальнейшее пребывание Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении «создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями».

«МИД и посольство Украины в Грузии продолжают держать ситуацию вокруг гражданина Украины Саакашвили на особом контролем», — подчеркивается в заявлении.