Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из разных стран, в том числе из России, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают в основном пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран.

Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях.