Обама раскритиковал Путина

Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой лидеров РФ и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26.

«Я вынужден признаться, было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях. И их национальные планы пока отражают то, что похоже на опасный недостаток срочных действий или желание сохранить статус-кво со стороны этих правительств. Очень жаль», — сказал Обама, выступая на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)