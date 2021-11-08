Трамп подождет с решением о выдвижении в президенты еще год

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год.

«Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов», — сказал Трамп в эфире Fox News.

«Это не означает, что я буду (баллотироваться)», — уточнил Трамп.

Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, но не президент.