Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу

Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу, сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

«Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», — заявили в ведомстве.

О необходимости госпитализации бывшего президента Грузии сообщил консилиум врачей. Информацию о том, что его забрали на вертолете из Руставской тюрьмы, распространили грузинские телекомпании, при этом не уточнялось, куда именно увезли заключенного.

Адвокаты ранее неоднократно требовали госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу.