Гарибашвили обвинил Саакашвили в радикализме

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили исповедует радикальные взгляды и вынашивает антигосударственные планы.

«Мы хорошо знаем, что планы заключенного Саакашвили абсолютно радикальные и антигосударственные. Этот его план и призывы, которые исходят от него, направлены против безопасности наших граждан», — заявил Гарибашвили на брифинге в понедельник.

Он также назвал деструктивными планы оппозиции, которая намерена проводить акции протеста. «Наши службы имеют детальную информацию об этом», — сказал премьер, подчеркнув, что государство не позволит никакой «деструктивной силе» возможность устроить какую-либо провокацию.

«Каждый человек и каждая политическая группа, включая политические партии, имеет право на свободу собраний и выражения в мирной форме. Если это выйдет за рамки закона, государство будет бескомпромиссным. Мы не отступим ни на один шаг назад. Все попытки деструктивной оппозиции устроить беспорядки будут пресечены», — сказал Гарибашвили.