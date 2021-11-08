В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире

Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, передает РИА Новости.

С чрезвычайным уровнем голода по Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ) и угрозой её ухудшения за год столкнулись еще три миллиона человек: это предпоследняя фаза перед 5-й стадией, то есть катастрофическим отсутствием доступа к продовольствию.

«Десятки миллионов людей смотрят в бездну. Продолжаются конфликты, изменение климата и пандемия COVID-19, которые увеличивают число испытывающих острый голод, и последние данные показывают, что сейчас более 45 миллионов человек идут на край голодной смерти», — сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

По его словам, к росту кризисных ситуаций приводят рост цен на топливо, продукты питания и удобрения. Это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, который разворачивается в Афганистане, а также долгосрочных чрезвычайных ситуаций, таких как в Йемене и в Сирии, добавил глава ВПП.

Общий рост с 42 до 45 миллионов «балансирующих на грани голода» объясняется кризисом в Афганистане (+ 3 миллиона человек), а также небольшим ростом в Эфиопии, Гаити, Сомали, Анголе, Кении и Бурунди. ВПП оценивает их число в 240 тысяч с увеличением на 180 тысяч по сравнению с прошлогодними показателями.

Согласно последним оценкам, в Афганистане с острым голодом столкнулись почти 24 миллиона человек. 8,7 миллиона человек находятся на 4-й стадии ИКФ — чрезвычайной фазе хватки продовольствия. ВПП обращает внимание, что в 2022 году ей потребуется около 220 миллионов долларов США в месяц для наращивания поддержки населения Афганистана.

«Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности справиться с экстремальным голодом», — добавил Бизли.