В Грузию прибыли корабли ВМС США Mount Whitney и Porter

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Об этом сообщили в посольстве США в Грузии.

«Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США — флагманский корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота. Ранее Шестой флот США сообщил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.