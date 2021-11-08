МИД Ирана выдвинул три условия для возвращения США в ядерную сделку

Власти Ирана считают, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а также заверят Тегеран, что подобного выхода США из СВПД не повторится, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Соединенным Штатам необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину (в развале СВПД — ред.), а также в нынешней ситуации, они должны снять санкции единовременно… Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход Трампа из ядерной сделки с Ираном», — заявил Хатибзаде в ходе пресс-конференции, которую транслирует центральное телевидение.