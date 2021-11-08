Рейтинги Байдена и лидера Южной Кореи рекордно упали

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки — 37,8%. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на результаты опроса, проведенного ею совместно с Саффолкским университетом.

Исследование показало, что отрицательно действия Байдена на посту главы государства оценивают 59% опрошенных, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа на соответствующий вопрос.

46% участников исследования считают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Против участия в следующих президентских выборах бывшего главы государства Дональда Трампа, являющегося республиканцем, высказались 58,4% опрошенных. О своей готовности проголосовать за Байдена, если бы выборы проводились сейчас, заявили 40% респондентов, за Трампа — 44%, еще 11% предпочли бы отдать голос за другого кандидата.

Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.

Уровень одобрения политики президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до самого низкого за полгода уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим бюро Realmeter в период с 1 по 5 ноября среди 2,5 тыс. совершеннолетних граждан страны.

По его данным, рейтинг главы государства составил 34,2%, что на 4,5 п. п. меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с апреля нынешнего года, когда уровень поддержки Мун Чжэ Ина опускался до минимальных с момента его прихода к власти 33%.